Y es que ante las medidas sanitarias los comercios tuvieron que cambiar su modelo de negocio. Quienes ya contaban con apps de delivery (entrega) optaron por potenciarlas, mientras que los comercios que aún no se sumaban a esta vertical han decidido que es la mejor opción para no perder clientela y a la par continuar con el abastecimiento, no solo de comida sino de artículos de primera necesidad, ante el impedimento de salir a la calle.