Para protegerse de los efectos negativos de este compuesto, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció medidas ambientales que pueden contribuir a esto, tales como limitar el uso del vehículo, no pintar la casa y herrería durante esta temporada, revisar que no haya fugas de gas, reducir el tiempo de baño a menos de cinco minutos, si es posible, cambiar la regadera por una ahorradora, cocinar alimentos tapándolos, informar si se tiene conocimiento de algún incendio forestal, entre otras.