El experto en epidemiología reiteró que las medidas promovidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia buscan reducir la curva epidémica y, de este modo, no saturar los hospitales de México, “pero para que las personas se puedan quedar en casa, deben de tener las condiciones favorables para ello [...] desafortunadamente, no hay un cumplmiento adecuado por parte de un número importante de empresas privadas; entonces, no es culpa de las trabajadoras y los trabajadores, sino que sus empleadores no están acatando una medida que es de orden general”.