Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó: “Hago una multiplicación que me permite decir por cada caso confirmado de Covid-19 cuántos hay en la población que no vi, porque no llegaron a la consulta etcétera, y son finamente estos, aquí la suma, 26,519 casos; de los 3,181, hay otros que no llegaron a consulta”.