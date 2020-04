¿Qué pasa si no pueden hacer ninguna de estas cosas? Las empresas quiebran. Los empleados pierden definitivamente su empleo. Los proveedores no reciben sus pagos. La cartera vencida de los bancos aumenta (y eso tiene consecuencias sobre los intereses y el resto del mercado de crédito). El gobierno no recauda impuestos y no puede pagar sus obligaciones. Y, en general, la economía cae en una depresión de la que nos tomaría años salir sin una intervención del gobierno.