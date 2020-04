Guerrero Gutiérrez explicó en un artículo publicado en El Financiero que está consciente de que los vacíos de poder no existen y que, donde no está el gobierno, algún otro ente puede detentar ciertos atributos que le competen al Estado. En materia coercitiva, las organizaciones criminales suplen en muchas formas al gobierno, en especial en las comunidades más apartadas y olvidadas por los representantes electos. Sin embargo, esto no justifica el mensaje indirecto que el mandatario envía cuando se reúne con la mamá de quien alguna vez fue el hombre más buscado por las autoridades estadounidenses.