De no hablarse de un verdadero plan, López Campos considera que la crisis transitoria se puede volver permanente y podría costar mucho levantarse. También señaló que preocupa la canalización de recursos, pues de los créditos que habló AMLO van dirigidos al sector informal, no para PyMES, que son la planta productiva junto con las micropymes. También acotó que el programa de reactivación y conservación no se vió en el informe del programa de reactivación, en ninguna linea, ello cuando los sectores productivos expresaron problemas de liquidez que se podrían resolver con inyección de capital o aplazamiento de pagos, de impuestos, de derechos, lo que no implicaba una condonación y sí plazos pasada contingencia, lo mismo con costos de servicios como mínimo de liquidez para sostener nómina de los empleados.