A pesar de que en diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional que las trabajadoras domésticas no cuenten con seguridad social, el proceso para que esto cambie ha sido lento y difícil, ya que, de acuerdo con la ex líder sindical de estos trabajadores, “los empleadores están acostumbrados a no respetar los derechos”.