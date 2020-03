“¡Empezando mi día agradeciéndote, Dios! Tengo la bendición de poder decir que gracias a ti han llegado personas hermosas a mi vida que me han apoyado, que han confiado en mí, que han visto lo mejor de mí y agradezco de corazón su cariño. Creo que hay cosas en la vida que marcan una diferencia y que no se harían sin que Dios guiara mis pasos”, es parte del largo mensaje de agradecimiento en el que menciona la importancia del amor y la familia y donde jamás menciona al ex presidente mexicano y ni siquiera lo alude.