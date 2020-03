También es un síndrome que se conoce como “FOMO”, que por sus siglas en inglés significa: fear of missing out, temor a perderse algo. Es decir, es una especie de reacción en cadena en la que una serie de acciones comienzan a tomarse con patrones a seguir por parte del colectivo, pues de no hacerlo, en ese supuesto, se estaría fuera del actuar y de la adecuación a la situación en turno.