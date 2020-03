Suelen pesar entre 1 y 1.5 kilos y su cuerpo no llega a medir más de 50 centímetros, además tienen un periodo de vida de alrededor de 7 años. Su reproducción se da en números pequeños pues no suelen tener más de dos a cuatro crías por camada y tienen un estilo de vida nocturno, por lo que no es común verlos durante el día. Debido a su dieta se les considera como reguladores de plagas por lo que pueden ayudar a combatir a estos problemas.