Presuntamente, el hombre la ha atacado en ocasiones anteriores. Es conflictivo, pues se ha peleado con otros vecinos debido a que no se hace cargo de sus mascotas, las cuales atacan con frecuencia a los transeúntes. En esta ocasión, ella explicó que sacó a su perro y “el tipo de nuevo me aventó a sus perros. Yo le di la espalda y sentí el fuerte golpe en la espalda, caí y perdí por un momento el sentido. No me lo esperaba, me levanté y vi que esta persona quería patear al perro”.