México

INAH lleva a China una muestra inédita sobre civilizaciones originarias de México

La exposición reúne 804 objetos de culturas originarias y propone un puente entre Mesoamérica y Asia oriental

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Cuatro esculturas monumentales de piedra beige, con figuras humanas sentadas, exhibidas sobre una plataforma marrón oscura y un fondo azul claro
Esculturas del México antiguo provenientes del INAH se exponen en el Museo de Shanghái como parte de la muestra "Espacios sagrados: Civilizaciones del México antiguo". (INAH)
Dos figuras de piedra prehispánicas, una grande y otra pequeña, se exponen en una vitrina de cristal iluminada en una sala de museo oscura con paredes rojas
Dos figuras antropomorfas prehispánicas se exhiben en una vitrina de cristal dentro de un museo con iluminación tenue y decoración mural roja. (INAH)

La exposición Espacios sagrados: Civilizaciones del México antiguo abrirá sus puertas en el Museo de Shanghái el 8 de julio de 2026, y se extenderá hasta noviembre de 2027.

En sus salas se exhibirán 804 piezas que dan testimonio de la riqueza y complejidad de las culturas originarias de México.

El evento marca la culminación de un extenso trabajo colaborativo entre especialistas de ambos países.

Tres artefactos tallados en piedra dentro de vitrinas de vidrio frente a una gran pantalla plana. La pantalla muestra una pirámide y un cielo estrellado
Las piezas provienen de 13 colecciones mexicanas, con acervos del Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor y zonas arqueológicas como Teotihuacan, Toniná y Kabah (INAH)

Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la muestra es resultado de décadas de investigación y conservación, y busca fomentar un diálogo entre dos regiones consideradas cuna de grandes civilizaciones: Mesoamérica y Asia oriental.

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El recorrido por las culturas originarias de México

La exhibición reúne objetos excepcionales de las culturas olmeca, teotihuacana, maya y mexica.

Interior de sala de exposición con techo oscuro, paredes rojas y oscuras, escaleras iluminadas, dos hombres, piedra circular tallada, estatuas, maquetas y vitrinas
Espacios sagrados exhibe 804 piezas sobre las culturas originarias de México en una muestra coordinada con especialistas de México y China (INAH)

Además, incluye piezas del periodo aldeano del Preclásico Medio, fechadas entre los años 1200 y 400 a. C.

Los objetos provienen de 13 colecciones mexicanas, entre las que figuran el Museo Nacional de Antropología, el Museo de las Culturas del Mundo, el Templo Mayor y zonas arqueológicas como Teotihuacan, Toniná y Kabah.

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Entre las piezas más emblemáticas se encuentra la Cabeza Colosal 4 de San Lorenzo, de origen olmeca, una escultura de 1,78 metros de alto, 1,17 de ancho y 0,95 de espesor, custodiada por el Museo de Antropología de Xalapa.

Del mundo maya destaca el Respaldo de trono de Toniná, un relieve en piedra arenisca del periodo Clásico Tardío que rememora el mítico juego de los gemelos divinos.

El público podrá contemplar, además, una escultura de tamaño real de Mictlantecuhtli, dios mexica de la muerte, y una monumental cabeza de la serpiente emplumada de Teotihuacan.

Vitrina de museo con cuatro cuchillos de piedra y objetos ovalados. Arriba, un diagrama iluminado representa un rito ceremonial con dos figuras
La muestra reúne objetos de las culturas olmeca, teotihuacana, maya y mexica, e incluye piezas del periodo aldeano del Preclásico Medio entre 1200 y 400 a. C (INAH)

Diálogo cultural entre México y China

La exhibición se presenta como un puente de colaboración entre las dos naciones.

Según el historiador Roberto Velasco Alonso, integrante del cuerpo curatorial, el propósito es reconocer, a través de la diversidad cultural, las similitudes que unen a México y China.

En palabras de Velasco Alonso, las identidades de las cuatro principales culturas mexicanas serán contrastadas con las creaciones de la civilización asiática.

El recorrido de la exposición explora temas como la estética olmeca del jaguar, el urbanismo teotihuacano y la sofisticación plástica maya, mientras que el poderío mexica se muestra como el último gran episodio del México antiguo.

La cosmovisión mesoamericana en la era global

La intención de la muestra es acercar al público asiático a la cosmovisión mesoamericana, permitiéndole apreciar la belleza de los objetos y comprender la complejidad social, política y religiosa de las civilizaciones que los crearon.

Sala de museo con vitrinas que contienen figuras y vasijas de cerámica. Letrero luminoso 'MAYA' en pared azul. Techo oscuro con luces, pantallas en el cielo y un mural de selva en la pared izquierda. Cartel de salida verde
El INAH señala que la exposición es resultado de décadas de investigación y conservación, y busca un diálogo entre Mesoamérica y Asia oriental (INAH)

La exposición Espacios sagrados brinda la oportunidad de experimentar un reflejo de la creatividad humana, donde la ciencia respalda la identidad y la memoria se proyecta como un patrimonio universal.

En el contexto actual, el intercambio cultural deja de ser un acto aislado para convertirse en un testimonio de amistad entre México y China, ampliando el significado del patrimonio como un lenguaje compartido.

Esta muestra representa un acercamiento sin precedentes entre dos grandes culturas y ofrece al público de Shanghái una visión profunda sobre el legado de las civilizaciones del México antiguo.

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