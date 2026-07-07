México

Resultados del Chispazo de hoy 6 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Guardar
Google icon
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 6 de julio, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 12111.

Número ganador: 06-07-11-17-28.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12112.

Número ganador: 09-12-20-22-27.

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

INAH lleva a China una muestra inédita sobre civilizaciones originarias de México

La exposición reúne 804 objetos de culturas originarias y propone un puente entre Mesoamérica y Asia oriental

INAH lleva a China una muestra inédita sobre civilizaciones originarias de México

Los restos de Roxana Guzmán fueron entregados a su familia: la periodista fue velada en privado

Sus restos fueron hallados en un rancho de Moloacán 24 días después de que hombres armados derribaron la puerta de su casa en Veracruz

Los restos de Roxana Guzmán fueron entregados a su familia: la periodista fue velada en privado

Obras del Tren México-Querétaro: se acerca la fecha en que carriles serán reducidos

Automovilistas y residentes de la zona deberán prepararse para ajustes, nuevas rutas y apoyos durante siete semanas debido al proyecto

Obras del Tren México-Querétaro: se acerca la fecha en que carriles serán reducidos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de julio? Marcha lenta en el STC por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de julio? Marcha lenta en el STC por lluvias

La UNAM sostiene que planear vacaciones mejora la salud mental antes de viajar

Planear con anticipación el descanso activa emociones positivas, baja la presión de la rutina y da una sensación de futuro controlable

La UNAM sostiene que planear vacaciones mejora la salud mental antes de viajar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

“El Mayo Zambada” no quiere ir a la prisión donde está recluido “El Chapo”: pide a EEUU morir en cárcel médica

Reportan tres detenidos y diez hombres abatidos, ligados a “Los Chapitos”, tras ataque a Fuerzas Armadas en Sinaloa

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dice la madre de Roxana Guzmán a horas de ser velada en Veracruz

EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Hasta que te conocí: el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines mexicanos

Hasta que te conocí: el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines mexicanos

Karla Mora, esposa de Memo Ochoa, sorprende con mensaje emotivo en su despedida del futbol

Ernesto Laguardia: sus más grandes polémicas y escándalos amorosos previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4

Primer participante revelado para La Casa de los Famosos México 4: conoce a esta estrella de Televisa

Cinco películas para entender la historia de Corea del Sur, gratis en la UNAM

DEPORTES

Un infarto a los 35 años de edad: lo que se sabe del quinto muerto durante festejos del Mundial en CDMX

Un infarto a los 35 años de edad: lo que se sabe del quinto muerto durante festejos del Mundial en CDMX

Bélgica elimina por goleada al último anfitrión del Mundial 2026

Harry Kane pone el juego en el Azteca entre sus noches favoritas: “fue un partido icónico”

Gobierno CDMX eleva a 5 la cifra de muertes por festejos mundialistas

Así intervino el Primer Ministro británico para evitar el cambio de horario del México vs Inglaterra