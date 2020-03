“Me he topado con niñas que no quieren ir a la escuela mientras menstrúan porque en su casa les dijeron que ‘apestas’ en esos días, en un sentido de olfato, y que los demás se van a dar cuenta; por cuidar ese aspecto prefieren no ir. A otras les ha pasado una situación de violencia, desde muy ligera, como chistes o carrilla, hasta jaloneos en los baños, que los maestros y maestras las saquen de las aulas, que las evidencien enfrente de los compañeros para marcar la pauta de que eso no se hace”, narró.