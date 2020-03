El 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido en la London Clinic de la capital británica a donde había viajado para someterse a una operación de columna y, como en Chile era senador vitalicio, pensaba que gozaba de inmunidad diplomática. Pero era un viaje privado y no se había informado al Reino Unido. El otrora poderoso dictador reclamó: “¡Ustedes no tienen ni un derecho a hacer esto, no pueden arrestarme! ¡Yo estoy aquí en una misión secreta!”.