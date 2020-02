El 13 de febrero de 2009 se transmitió en el programa de radio MVS Noticias una entrevista que días antes la periodista Carmen Aristegui realizó al ex presidente Miguel de la Madrid para un libro que ella estaba escribiendo: Transición (Grijalbo). En la conversación, De la Madrid no dudó en señalar diversos delitos y actos de corrupción por parte de Raúl Salinas de Gortari y acusó al ex mandatario Carlos Salinas de Gortari de favorecer a su familia y permitirles la realización de diversos delitos: