Ese mismo día alrededor de las 20:00 horas atacó a Rosa María Jiménez Martínez, de 69 años, en una calle solitaria. “De repente sentí como si con una pluma me picaran en la cabeza, así rapidito. Cuando vi la navaja, me voltié (sic) y me caí al suelo gritándole ‘¡Qué pasa chavo!’, porque pensé que era un chavo; pero ya había salido corriendo y por cómo corría me di cuenta de que era una mujer. Era muy delgada. Y la navaja era plateadita”.