“Conocimos la construcción desde sus inicios, he estado en el templo varias ocasiones, he tenido la bendición de ser el ministro responsable por algunos meses de la congregación en Hermosa Provincia y te puedo afirmar (…) que en la iglesia La Luz del Mundo no existen ‘túneles oscuros’, (sino que) existen espacios que están dispuestos a suplir las necesidades de la congregación local”, señaló.