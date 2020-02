Los principales motivos por los cuales deciden no denunciar la violencia son considerar que se trata de algo sin importancia (49.5%); por no saber cómo o dónde realizar el proceso (15.2%); por vergüenza (8.9%); también por miedo a las consecuencias o por haber recibido amenazas (7.3%); y por pensar que no le creerían o le achacarían a ella la culpa (4.7%).