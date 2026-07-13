MasterChef México 2026: quién fue el décimo eliminado oficial de la cocina más famosa

MasterChef México 2026 sumó su décima eliminación este domingo 12 de julio tras una noche de Delantales Negros donde el jurado no encontró margen para la compasión ni para el error.(Captura de pantalla YouTube Master Chef México)

La presión dentro de la cocina más famosa de México no da tregua. Este domingo 12 de julio, MasterChef México 2026 vivió una nueva noche de eliminación en la que los participantes con Delantal Negro se jugaron su permanencia en el programa frente a los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena. El error más pequeño fue suficiente para que uno de ellos cerrara la puerta de la competencia.

La dinámica fue clara desde el arranque: demostrar técnica, sazón y criterio culinario para conquistar el paladar del jurado. Sin margen para el error, cada cocinero presentó su platillo con la esperanza de escuchar su nombre entre los que continúan. El nivel de la competencia ha subido conforme el número de participantes se reduce.

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Los chefs tuvieron la última palabra

La tensión llegó a su punto más alto cuando los tres jueces evaluaron cada preparación con la precisión que caracteriza a la etapa avanzada del reality. Téllez, Herrera y Cadena analizaron técnica, presentación y sabor antes de pronunciar su veredicto. No hubo lugar para la duda ni para la negociación.

Un solo error en la cocción fue suficiente para que los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena cerraran la puerta a uno de los concursantes este domingo 12 de julio en MasterChef México 2026. (Captura de pantalla YouTube MasterChef)

Fue Camila quien recibió la noticia más difícil de la noche. Su platillo de pato presentó una falla determinante: la cocción. La carne llegó sobrecocida al plato de los jueces, y eso bastó para que los chefs dictaminaran su salida. Con esa decisión, Camila se convirtió en la décima eliminada de MasterChef México 2026, sin posibilidad de seguir peleando por el trofeo ni por el premio de 2 millones de pesos.

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“Las oportunidades son como el metro”

Fuera de la cocina, Camila habló con los conductores del foro y no ocultó la emoción. Dejó claro que su salida no la entristece: tiene pendiente un domingo de barbacoa con Miguel, a quien extrañaba desde adentro del programa. “Ya me voy a ver a mi— ayer de mi domingo de barbacoa con Miguel”, dijo entre risas. Confesó que el tiempo de separación fue tan largo que llegó a buscarlo en sueños: “Ya hasta estaba en sueños astrales para conectar con él y verlo”.

Desde el foro, uno de los conductores le reconoció el espacio que ocupó dentro de la competencia: “Eres una niña que tiene una luz enorme, Cami, tienes un aura hermosa y gracias por siempre ser ese sensor de paz dentro del mundo MasterChef”.

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Camila respondió con una despedida que combinó gratitud y un mensaje directo para el público: “Quiero darles todas las gracias del mundo por haber creído en mí, por haber confiado en mí. Los quiero demasiado”.

Antes de cerrar, lanzó una reflexión que resumió su paso por el programa: “Las oportunidades son como el metro, ¿no? Se abren las puertas del metro y se cierran cinco, cuatro, tres, dos, y te tienes que meter al metro, porque si no te metes, se te va el tren. Entonces tomen las oportunidades que les presente la vida”.

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4. Camila soñaba con llegar a la final y llevarse el trofeo y los 2 millones de pesos de MasterChef México 2026, pero un pato sobrecocido terminó con ese sueño este domingo 12 de julio, cuando Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena pronunciaron su nombre como la décima eliminada. (Captura de pantalla MasterChef México)

Con la salida de Camila, el grupo de participantes que aún pelea por el título se reduce una vez más. MasterChef México 2026 avanza hacia su recta final con cocineros que han demostrado resistencia semana a semana. La presión, aseguran los chefs, solo aumentará.

Participantes que continúan en la competencia de MasterChef México 24/7

Ellos son los 15 participantes que hasta el momento continúan en la competencia de MasterChef México 24/7 hasta el momento:

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Ángel Villamar Carrillo, “Antrax”

Daniela Parra

Ixdit Vega

Claudia Ruíz

Julio Vázquez

Bruno Bautista, “Lancer”

María del Carmen Ramos

Alberto Palomino, “Ramahá”

Nora