“El Mayo” Zambada fue llevado a un hospital horas después de su detención en EEUU, según nueva revelación

Un collage de imágenes muestra a Ismael 'El Mayo' Zambada, el documento de la operación Air Kings y aviones relacionados con su arresto en Nuevo México. (Imagen Ilustrativa Infobae/Reuters)

El debate sobre si el FBI participó o no en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada García el 25 de julio de 2024 volvió a encender la discusión esta semana, luego de que el Buró Federal de Investigaciones donara al War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México, la aeronave en la que fue trasladado el cofundador del Cártel de Sinaloa.

Entre la polémica sobre el alcance real de esa versión, varias nuevas revelaciones ha pasado desapercibidas sobre lo que ocurrió con “El Mayo” Zambada en las horas inmediatamente posteriores a su aterrizaje en suelo estadounidense.

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Zambada recibió atención médica en un hospital de El Paso

De acuerdo con fuentes cercanas al caso que confirmaron la información al periodista Carlos Álvarez, de Noticias 26 El Paso, el capo de 76 años fue trasladado en las primeras horas a dos puntos: al edificio que comparten la DEA y el FBI en El Paso, Texas, donde permaneció varias horas mientras las autoridades iniciaban el proceso legal, y a un hospital local donde recibió atención médica.

A Beechcraft King Air aircraft, used in July 2024 to transport to the U.S. cartel leaders Ismael "El Mayo" Zambada and Joaquin Guzman Lopez, the son of notorious narco leader "El Chapo" Guzman, is displayed at the War Eagles Air Museum on loan from the FBI, in Santa Teresa, New Mexico, U.S. July 9, 2026. REUTERS/Paul Ratje

La información la confirmaron fuentes cercanas al caso al periodista Carlos Álvarez, quien también cubrió la conferencia de prensa del FBI el pasado 2 de julio de 2026 donde se habló de la operación Air Kings que logró la captura del narcotraficante.

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“Se los trajeron por alta seguridad. Estuvieron varias horas ahí y allí iniciaron el proceso legal, los documentos, las acusaciones, cómo llegaron aquí”, dijo Álvarez en el podcast Narcosistema de la periodista Anabel Hernández. El periodista precisó que el edificio federal está a tres minutos de donde él trabaja.

El edificio al que se refiere corresponde, según datos disponibles en la web, al El Paso Federal Justice Center, en 660 Mesa Hills Drive, donde el FBI y la DEA comparten instalaciones sobre el mismo corredor de North Mesa Street donde están los estudios de Noticias 26.

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Que Zambada permaneció en El Paso al menos hasta el día siguiente es un hecho documentado: el 26 de julio de 2024 tuvo su primera comparecencia ante un tribunal federal en esa ciudad, donde se declaró no culpable de todos los cargos.

Además del paso por las instalaciones federales, Zambada fue atendido en un hospital local de El Paso. Una enfermera que lo atendió ese día se lo contó posteriormente a Álvarez. Según el relato, cuando ella llegó a su turno encontró el piso bloqueado con fuerte presencia policiaca. Antes de entrar a la habitación, le pidieron que dejara su identificación afuera.

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A photo of former Sinaloa Cartel leader Ismael "El Mayo" Zambada being detained by federal agents is displayed next to a Beechcraft King Air aircraft, used in July 2024 to transport to the U.S. Zambada and Joaquin Guzman Lopez, the son of notorious narco leader "El Chapo" Guzman, at the War Eagles Air Museum, where the plane is on loan from the FBI, in Santa Teresa, New Mexico, U.S. July 9, 2026. REUTERS/Paul Ratje

“Ella me dice que se portó cordial, con modales, la trató bien, nada fuera de lo normal”, dijo Álvarez en Narcosistema. La enfermera no pudo revelar qué tipo de tratamiento médico le dio del capo por razones legales, aunque confirmó que sí requirió atención médica.

Álvarez agregó que, según sus fuentes, Zambada habría pasado al menos una noche en El Paso antes de ser trasladado a una prisión federal.

El estado de salud del capo no es un dato menor. Apenas el pasado 6 de julio de 2026, su abogado Frank Pérez envió al juez federal Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, un memorándum de 12 páginas en el que describe a su cliente como un hombre con múltiples padecimientos relacionados con la edad, progresivos y con tendencia a agravarse.

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El documento, al que Infobae tuvo acceso, pide al juez que recomiende al Buró de Prisiones designar a Zambada en una instalación médica federal, como el FMC Butner, el FMC Rochester o el MCFP Springfield, y no en el penal de máxima seguridad ADX Florence, donde cumple cadena perpetua su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Lo que el FBI dijo y lo que no dijo sobre el operativo Air Kings

La donación del avión relacionado a la detención de “El Mayo” Zambada a un museo detonó una controversia política en México. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 7 de julio en Palacio Nacional una línea del tiempo sobre los hechos y señaló al entonces embajador de Estados Unidos Ken Salazar, quien en agosto de 2024 había dicho públicamente que ninguna agencia estadounidense había participado en la operación. “Todo parece indicar que el exembajador de Estados Unidos mintió”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

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A photo of former Sinaloa Cartel leader Joaquin Guzman Lopez, the son of notorious narco leader "El Chapo" Guzman, being detained by federal agents is displayed next to a Beechcraft King Air aircraft, used in July 2024 to transport to the U.S. Ismael "El Mayo" Zambada and Guzman Lopez, at the War Eagles Air Museum, where the plane is on loan from the FBI, in Santa Teresa, New Mexico, U.S. July 9, 2026. REUTERS/Paul Ratje

El detonante fue un documento que el FBI entregó al periodista Luis Chaparro de Pie de Nota, en el que la agencia describía el operativo con el nombre Air Kings y lo calificaba de “altamente complejo, secreto y audaz”. El texto señalaba que dos agentes especiales “ejecutaron con éxito” el arresto de Zambada y Joaquín Guzmán López.

Ese 2 de julio fue también la primera vez que el FBI le puso nombre público al operativo. Hasta ese momento, nadie fuera de la agencia sabía que se llamaba Air Kings. La conferencia de prensa fue convocada con menos de 24 horas de anticipación y asistieron únicamente tres televisoras locales de El Paso, sin presencia de medios nacionales ni internacionales.

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Durante el evento, el FBI presentó dos fotografías inéditas: una de Zambada descendiendo de la aeronave custodiado por agentes federales, y otra de Joaquín Guzmán López al bajar del avión. Antes de que los medios grabaran las imágenes, un funcionario de la agencia les pidió que cubrieran los rostros de los agentes por seguridad.

Sin embargo, dos periodistas que estuvieron presentes en esa conferencia matizan la lectura que el gobierno mexicano hizo del comunicado. Álvarez, quien cubrió el evento en persona y dijo conocer personalmente a uno de los agentes que arrestó al “Mayo”, señaló que el agente especial a cargo fue “muy cuidadoso” en su lenguaje.

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“Siempre mencionó: cuando llegó el avión, cuando llegaron, cuando llegaron estos criminales. Nunca mencionó que ellos tuvieron participación en el traslado”, dijo Álvarez en Narcosistema.

El periodista Marcos Martínez Chacón, quien publicó la primera nota sobre la donación del avión el 28 de junio en Aristegui Noticias, fue más directo al respecto. “En ningún momento se dice que el avión fue modificado por el FBI. No podemos decir bajo ninguna circunstancia que el avión pertenecía al FBI cuando llega a México”, afirmó en el mismo podcast.

Claudia Sheinbaum y Ken Salazar aparecen en una ilustración junto a líderes del narcotráfico, un avión y símbolos de seguridad, lo que indica la tensión entre México y Estados Unidos por operativos secretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martínez Chacón también descartó que el documento técnico que recibió del museo constituyera una admisión de que la agencia organizó el secuestro.

“Lo que sí me llama la atención es el lenguaje en que califican la operación Air Kings, pero eso no es una admisión de que organizaron el secuestro, de que se llevaron al Mayo”, dijo.

El destino de El Mayo Zambada se sellará el 20 de julio

Mientras el debate político se desarrolla en México, el proceso judicial avanza en silencio en Nueva York. La audiencia de sentencia de Zambada está programada para el 20 de julio ante el juez Cogan.

En el memorándum del 6 de julio, el abogado Pérez establece que su cliente se declaró culpable en plena conciencia de que recibirá cadena perpetua obligatoria. “Acepta este resultado y no le pide a la corte que lo sentencie fuera de la ley”, escribió Pérez. Zambada no ha cooperado con las autoridades, no tiene intención de hacerlo y no presentará ninguna petición de reducción de sentencia.

El documento traza una comparación directa entre Zambada y El Chapo para argumentar que, aunque ambos recibirán la misma sentencia, el primero merece al menos una designación de prisión diferente. Guzmán negó todos los cargos, sometió al sistema a un juicio de 11 semanas con 30 testigos cooperantes, apeló su condena y ha presentado múltiples quejas sobre sus condiciones de reclusión. Zambada, en contraste, no presentó mociones previas al juicio, renunció a cualquier apelación o recurso de hábeas corpus y no ha interpuesto ninguna queja sobre su aislamiento de 24 horas.

“La manera en que Ismael Zambada se ha conducido desde que llegó a Estados Unidos es la manera en que nuestro sistema quiere alentar a los acusados a comportarse”, escribió Pérez. El abogado advirtió que enviarlo al mismo penal de máxima seguridad que a El Chapo “desincentivaria a otros acusados en situaciones similares de seguir el ejemplo de Zambada en lugar del de Guzmán”.