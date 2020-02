“Dejé pasar el tiempo, pasó como un mes y medio y se me ocurrió ir a preguntar, porque yo sentía que no estaban haciendo nada. Y vaya sorpresa que me llevo, fui a la Defensa de la Mujer, y me entero que el expediente de mi hija no había llegado a manos del fiscal. Solo recibí un ‘Disculpe, ahora vamos a hacer todo lo posible por localizar a su hija menor”, contó la madre en declaraciones a medios de comunicación.