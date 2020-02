“Y luego Peña. Que como es de dominio público permitió la corrupción y nosotros estamos armando todos los expedientes que se encontraron abiertos se les dio continuidad, no se cerraron, porque no tenemos relación de complicidad con nadie, porque desde que tomé posesión fui muy claro, dije que no íbamos a llevar a cabo ninguna denuncia contra los ex presidentes. No nos interesa lo espectacular, la simulación, dijimos si los ciudadanos no están de acuerdo, que se organicen y que recojan las firmas que se requieren para que se realice una consulta ciudadana y si dicen que se enjuicie a los ex presidentes vamos. Yo le haría caso a los ciudadanos, aunque yo estaría en contra y argumentaría, pero sería mi voto, nada más. Todos a participar. Por qué estoy en contra, porque quiero ver hacia adelante”.