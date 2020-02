Por su parte, Carlos Alberto Domínguez Reyes, director general, aseguró en entrevista para el periódico El Universal que Fucam no se desvanecerá, pero ya no podrá dar atención médica gratuita. Además, informó que buscará alcanzar un acuerdo, para no afectar a cerca de 8,300 mujeres que asistían en diversas fases de tratamiento.