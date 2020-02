“Queremos hacer una llamado a la sociedad para que de una vez por todas dejen de compartir ese tipo de contenido, que se deje de lucrar con el cuerpo de la mujer de esa manera. Esa es una de nuestras principales demandas, hacer un llamado a la sociedad en general. Un medio puede publicar la nota, entiendo que tenga difusión, pero no es posible que como sociedad estemos así de podridos, no es posible. La libertad de expresión es un derecho que hemos tenido y como periodistas que dan voz, necesitamos no solamente llegar y publicar un contenido para que mi nota sea la más vendida. Es un errror de la fiscalía filtrar las fotos y los dato, pero es aún peor el hecho de que los periodistas los estén difundiendo”, señalaron.