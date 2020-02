"En este caso nos enfocamos en la morfología del cráneo y es importante aclarar que no son precisamente cráneos de esquimales o europeos, es necesario explicar que no es así. La paleoantropología y la antropología física son disciplinas comparativas, para decir que si un cráneo es grande o pequeño se determina que hay que compararlo para describir adecuadamente la variabilidad. En este caso los comparamos con poblaciones antiguas y modernas de todo el mundo y lo que queremos decir es que no es que sean europeos sino que son tan diversos entre sí”, determinó el investigador titular de la UNAM.