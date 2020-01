Abdala Lemus durante más de 20 años ha sido la pareja sentimental de Bartlett. En la mayoría de los bienes investigados se encuentra como la titular de los mismos. Sin embargo, al no estar casados, tener hijos o ser dependientes económicamente de su pareja, el funcionario no está obligado a transparentar sus bienes. Por tanto, Irma Eréndira Sandoval declaró que Bartlett no es culpable de nada. Ni de conflicto de interés, ni enriquecimiento oculto, ni tráfico de influencias.