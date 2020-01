De acuerdo con Tábata Vilar Villa, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en la actualidad, si se detecta que alguien se encuentra grabando, sólo se le pide retirarse y no se le impone ningún tipo de castigo. No obstante, desde su perspectiva, esto se debe a que no se puede comprobar que las filmaciones se hagan con el fin de vender.