“Como no fue atendida esta solicitud por el instituto electoral, yo le di instrucciones a la secretaria de gobernacion de que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano de cada persona, no", indicó el mandatario mexicano.