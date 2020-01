Según Alan Feuer, reportero del diario estadounidense The New York Times, escribió hace unos momentos en su cuenta de Twitter: Genaro García Luna, el ex funcionario mexicano, acusado de aceptar millones en sobornos del Cártel de Sinaloa, ha sido excluido del sistema financiero mexicano, dijo su abogado en un tribunal de Brooklyn. Las compañías y la familia de GGL también están aisladas de los bancos mexicanos.