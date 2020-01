Pero la confusión con el dinero no fue el único problema reportado por los pobladores de Tlahuelilpan al medio mexicano. Las familias de los afectados además declararon que el número que reportó el gobierno sobre las personas fallecidas no es certero. “Echaron cuerpos en unas camiones, se fueron rumbo a Tlaxcoapan, eran dos camionetas y llevaban cuerpos quemados”, dijo un testigo. Y agregó “bueno, no los buscaron, como autoridades no los buscaron, ¿en dónde están esos cuerpos, a dónde se los llevaron?".