“Nosotros no perseguimos a nadie ya lo hemos dejado de manifiesto, no es mi fuerte la venganza, pero también no somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad. Cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país, qué arreglos, si existen testigos protegidos y como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios”, aseveró.