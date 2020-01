“Creo que es un gran aprendizaje. Que mi obra sea considerada a nivel internacional me hace sentir, no quiero decir contento, pero creo que soy un artista que siempre ha estado abogando por la libertad y por la diferenciación y la inclusión. Entonces, que esta obra se vea internacionalmente como una pieza que hable de estos valores, y se incluya en una colección que se dirige hacia la libertad, me resulta bastante grato. Porque al final, la obra cumple su cometido”, expresó Cháirez.