Los linchamientos públicos no son acontecimientos desconocidos en nuestro catálogo de violencias. Por el contrario, los linchamientos se han presentado sistemáticamente a lo largo de todo el siglo pasado y lo poco que llevamos de éste. De hecho, podría decirse que la sociedad mexicana y los medios de comunicación han, hasta cierto punto, normalizado la ocurrencia de estos eventos, pues sin duda hoy no tienen el impacto mediático que en su momento generaron. Peor aún, el evento de Chiapas ocurrió en el contexto de otras noticias terribles, como los enfrentamientos entre fuerzas armadas federales e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y el trágico tiroteo en el Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila. Pero no por menos visible en los medios, podemos soslayar lo preocupante del suceso y reflexionar sobre las condiciones que hacen posible este tipo de hechos.