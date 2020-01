“El estigma que he vivido y al que me he enfrentado desde que yo le hice saber a la gente que mi decisión no era ser madre, es que me iba a quedar sola, que cuando fuera vieja nadie me iba a cuidar. Que las mujeres nacimos para ser madres y que es la realización absoluta de las mujeres. Y obviamente me fueron relegando de las fiestas infantiles, de las reuniones familiares, de muchos de mis amigos por el hecho de no ser mamá, de ser una pareja sin hijos. Nos fueron segregando un poco”, dijo la diseñadora Marcela Villarreal en una entrevista con la revista Chilango.