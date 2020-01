Lo mismo ocurre con el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, el empresario José Kamel Nacif Borge, llamado “El Rey de la Mezclilla”, y el ex jefe de la Policía Judicial de la citada entidad Adolfo Karam Beltrán, contra quienes hay una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la tortura contra la periodista Lydia Cacho, delito catalogado como grave, por lo que no prescribe, según el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.