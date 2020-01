Dicho porcentaje no alcanza el 48.7% del PIB que hubo en 2006 en el que se se adquirió más deuda aunque sin pago de intereses. Para 2020 el panorama no se proyecta alentador en materia monetaria, cuando la economía no crece, se predicen altas tasas de interés, así como el encarecimiento en el costo de la deuda adquirida por empresas como Pemex, cuyo endeudamiento incurre en el pago de altas tasas de interés por ajustes a las calificaciones crediticias y también la baja recaudación.