El gobierno. La diferencia entre la concepción de gobierno del presidente y la del partido de apoyo denota una distancia importante. La consolidación del partido no ha logrado cimentarse con profundidad aunque sí, la idea del liderazgo fuerte del presidente. La sedimentación de una organización partidaria se vio inmersa en la necesidad de convertirse súbitamente en gobierno y no, una parte de gobierno sino en la construcción de un aparato gubernamental mayoritario. El movimiento de los diferentes grupos que conforman Morena, no ha logrado colocarse en cada unidad y cada unidad, no ha logrado su integración en el partido. Decisiones cupulares han encontrado resistencias, fundamentalmente en el Senado, como el caso del financiamiento a los partidos políticos en que, la expresión de diferentes líneas de interpretación de esta línea presidencial, ha tenido obstáculos importantes y no se ha logrado la reducción del 50% planteada por el presidente.