El 10 de diciembre Alejandro, padre de Pedro, informó que, aunque su hijo seguía con vida, su recuperación tardaría “Meses, quizás. Lo primero es acabar con la bacteria para seguir con el proceso. Pedrito en este momento sigue en terapia intensiva porque está abierto del abdomen, para estarlo monitoreando y que no sufra otra infección. Por eso me dicen que no cantemos victoria y su estado de salud es crítico pero estable”, informó.