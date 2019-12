Grajales comenzó en la actuación hace casi una década y sus intereses en el medio eran totalmente distintos a los de ahora. Ha crecido personal y profesionalmente, y su experiencia se proyecta en sus metas, deseos y decisiones “He madurado, ya no me impresiona el medio artístico, empecé esta carrera tenía 24 años y me acuerdo que quería estar en todas las fiestas y en todo lo relacionado con la televisión. Ahora me importa más mi crecimiento personal, mi paz, y conectar realmente con mi entorno. No me interesa solo quedar bien con la gente, aunque eso no sé si sea positivo o negativo”, dijo en entrevista con Infobae México.