Además explicó que su esposo la impulsó a alejarse de los excesos que siguió durante su juventud: “Fernando (Schoenwald) tuvo mucho que ver, porque si seguía así lo iba a hartar, entonces él tuvo mucho que ver, me di cuenta desde que me casé que quería llevar una vida sana. Antes de salir a la iglesia, decidí hacerlo todo con amor y, desde entonces, eso me repito".