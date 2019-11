“Échate un piropo, ámate, que eres lo único que tienes y tú no te puedes cambiar. Tal vez las cirugías te pueden cambiar, pero dentro de ti, sigues siendo tú. Y los hijos que tengas, van a ser como tú eres. Aceptate como eres, con la nariz que tienes, de águila, no de águila, chata, no chata, de lado, no de lado. Acéptate tal y como eres”, dijo en una publicación de Instagram del 6 de noviembre.