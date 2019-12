El Hijo del Santo, también luchador, publicó una imagen de esta pieza con el texto “Cada artista puede hacer lo que quiera con su obra pero no puede violar un derecho de autor ni una marca, está registrada y no es del dominio público”, por lo que usuarios de redes sociales intuyen que podría demandar al artista. Fabián Cháirez no ha realizado declaraciones al respecto.