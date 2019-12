“Tristemente, tuve que compartir este video . El tiburón sí se murió. Sí se fue al fondo del mar. Yo no quería compartir el video por respeto a esta especie, porque creo que verla así es indignante. Lo que me genera mucha tristeza es que las autoridades sabían que este video existía y que corrían el riesgo de que fuera público, y aún así decidieron ellos lanzar un comunicado, la CONANP, en donde todavía querían justificar un poco el tema de la actividad y lo que hace este barco, Nautílus, y justificarse que sí se había notificado, cuando la realidad es que si esto se hubiera notificado, ese barco no tendría que seguir navegando en aguas mexicanas hasta esclarecer, pagar las multas correspondientes y obviamente pagar por lo que sucedió”, denunció el activista en el video.