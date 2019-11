El gobierno interino de Bolivia solicitó a México este miércoles entregar a varios ex funcionarios de la administración de Evo Morales que se encuentran resguardados en la embajada mexicana de La Paz. Se trata del ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, quien era el brazo derecho del ex mandatario; de su colega de Cultura, Wilma Alanoca, y de otros tres ex funcionarios.