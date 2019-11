“Aunque esté polémico no podíamos evitar la oportunidad de apoyar a los atletas, la polémica ya a ver yo me arreglo como viene, ya es mi riesgo, y me la van a tener que aclarar. Yo confío en que todo salga bien, ya di un anticipo y me la van a tener que entregar en 90 días”, declaró Bremer en una comida en la que se reconoció a líderes mexicanos.