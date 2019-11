CIUDAD DE MÉXICO, 04AGOSTO2018.- El consumo de refresco o bebidas azucaradas no ha disminuido pese al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), por el contrario tuvo un crecimiento de 1.7% de enero a septiembre de 2016 comparado con el mismo periodo de 2015. Organizaciones como el Poder del Consumidor ha señalado que este tipo de bebida no solo se asocia con enfermedades como diabetes, sino que también se relacionan con enfermedades cardiovasculares. México ocupa el primer lugar en el consumo de este tipo de bebidas, ya que en la cultura mexicana "una comida sin refresco, no es comida". FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM