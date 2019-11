Según explicó, los niños que sobrevivieron a la matanza relataron cómo Christina Marie Langford se bajó de la camioneta con las manos en alto, pero no hubo forma de cambiar los planes de los atacantes. “Ahí es cuando le dispararon. Entonces de que haya confusión o fuego cruzado es completamente falso. Estos criminales que no tienen madre abrieron fuego contra mujeres y niños con premeditación y con una brutalidad inimaginable para un hombre. No sé qué tipo de animales eran estos individuos”, sostuvo.