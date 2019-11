“Se requería de mucho trabajo para arriar a un mamut y que al último momento no se desviara en otra dirección, entonces sería invertir mucho esfuerzo que no fructificara. En cambio teniendo una línea de trampas, si el mamut no caía en una, tenían la opción de dirigirlo a otra más”, reflexionó el arqueólogo quien además mencionó que el método fue usado por numerosos años, y que eso lo refleja la cantidad de restos encontrados.